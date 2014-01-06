Украинский МИД отказался комментировать "еврохохлов" Задорнова

В МИД Украины пока не готовы комментировать высказывания российского юмориста Михаила Задорнова о "еврохохлах".

Об этом заявил представитель ведомства Евгений Перебийнис, передает УНН.

"На данный момент я не слышал записи выступления Задорнова по радио, где он унизительно отзывался об Украине и украинцах, а потому комментировать что-то по этому поводу не могу", - сообщил дипломат.

Также Перебийнис заверил, что министерство не может реагировать на каждое подобное высказывание из-за границы.

Напомним, как сообщал "Главред", известный российский юморист Михаил Задорнов в интервью "Радио Неформат" назвал митингующих на Майдане "еврохохлами".

"Еврохохлы так называемые ... они нас обвиняют, что Россия делает Украину колонией. Какая колония может быть из страны, которая ничего не производит?", - сказал Задорнов.

Также отметим, что народный депутат Виктор Балога заявил о недопустимости подобных высказываний граждан соседнего государства.

Кроме того, нардеп призвал главу дипломатического ведомства немедленно вызвать для объяснений российского посла.

"Считаю, когда гражданин соседнего государства, даже если он комик, оскорбляет Украину, то наш министр иностранных дел должен немедленно оторваться от предрождественских дел и вызвать для объяснений российского посла", - подчеркнул Балога.

Также депутат отметил: "Господин Кожара, если вы проглотите "еврохохлов" в исполнении российского комика, обещаю, больше никогда не подам вам руки. В таком случае вас, как министра, не будет существовать. Имейте уважение, если не к стране, в которой живете, то хотя бы к себе и к должности, которую занимаете".

Стоит отметить, что подобный скандал в прошлом году вызвал и другой шоумен - Иван Ургант, который в кулинарной телепрограмме сравнил мелко нарубленную зелень с "жителями украинской деревни".