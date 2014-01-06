На Евромайдане начали праздновать Рождество

На Майдан Независимости в центре Киева торжественно доставили Вифлеемский огонь и провели молитву в честь Рождества Христова.
Об этом сообщает УНИАН.
После молебна со сцены Майдана людей поздравили лидеры оппозиции: Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок.
Также выступила нардеп Александра Кужель, которая зачитала послание Юлии Тимошенко.
После выступления политиков начался праздничный концерт.
Напомним, за несколько минут до прибытия колонны с Вифлеемским огнем на улицах, примыкающих к Евромайдану, погасло уличное освещение.