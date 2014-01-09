Пилипишин и Даценко зарегистрированы народными депутатами

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала Виктора Пилипишина и Леонида Даценко народными депутатами Украины.

Об этом сообщает УНИАН.

Напомним, Даценко был признан победителем на повторных выборах 15 декабря по избирательному округу № 197, а Пилипишин – по округу № 223.

Победителям выборов были вручены временные удостоверения нардепов, а в Верховную Раду было направлено соответствующее постановление ЦИК.

Стоит отметить, что Пилипишин подал в комиссию заявление, в котором сообщил, что прекратил предпринимательскую и адвокатскую деятельность.

Напомним, перевыборы состоялись в пяти проблемных округах 15 декабря 2013 года. Первоначальные результаты экзит-полов значительно отличались от официальных результатов, обнародованных позднее.