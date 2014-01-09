Кабмин ограничил заграничные командировки чиновников

Украинский Кабмин решил ограничить заграничные командировки чиновников для рационального использования средств госбюджета.

Соответствующее решение Кабмин принял еще 25 декабря, передает ZN.UA.

В частности, постановлением вносятся изменения в мероприятия по экономному и рациональному использованию средств органами государственной власти, предприятиями и организациями, которые финансируются из госбюджета.

Срок действия распоряжения – до 1 января 2015 года.

В то же время на действие постановления не распространяется на "долгосрочные командировки дипломатических работников и поездки делегаций и лиц, определенных актами Президента Украины, Кабинета министров, а также председателем Верховной Рады, премьер-министром, генеральным прокурором, главой Администрации Президента, министром иностранных дел, министром внутренних дел, председателем СБУ и председателем Службы внешней разведки".

В Кабмине отметили, что эти зарубежные командировки должны быть "вызваны насущной необходимостью" и осуществляться "в том числе для решения проблемных вопросов развития отдельных отраслей экономики, участия в деятельности международных организаций, членом которых является Украина в соответствии с международными договорами Украины, а также с целью обеспечения выполнения решений по приему (экстрадиции) из-за границы лиц, находящихся под стражей".

Напомним, как сообщал "Главред", в декабре Рада, по инициативе Кабмина, приняла ряд законов, которые снижают уровень некоторых налогов.