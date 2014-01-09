Кабмин ограничил заграничные командировки чиновников

По решению Кабмина в 2014 году загранкомандировки чиновников будут проходить только по решению высших руководителей государства.
Украинский Кабмин решил ограничить заграничные командировки чиновников для рационального использования средств госбюджета.
Соответствующее решение Кабмин принял еще 25 декабря, передает ZN.UA.
В частности, постановлением вносятся изменения в мероприятия по экономному и рациональному использованию средств органами государственной власти, предприятиями и организациями, которые финансируются из госбюджета.
Срок действия распоряжения – до 1 января 2015 года.
В то же время на действие постановления не распространяется на "долгосрочные командировки дипломатических работников и поездки делегаций и лиц, определенных актами Президента Украины, Кабинета министров, а также председателем Верховной Рады, премьер-министром, генеральным прокурором, главой Администрации Президента, министром иностранных дел, министром внутренних дел, председателем СБУ и председателем Службы внешней разведки".
В Кабмине отметили, что эти зарубежные командировки должны быть "вызваны насущной необходимостью" и осуществляться "в том числе для решения проблемных вопросов развития отдельных отраслей экономики, участия в деятельности международных организаций, членом которых является Украина в соответствии с международными договорами Украины, а также с целью обеспечения выполнения решений по приему (экстрадиции) из-за границы лиц, находящихся под стражей".
Напомним, как сообщал "Главред", в декабре Рада, по инициативе Кабмина, приняла ряд законов, которые снижают уровень некоторых налогов.