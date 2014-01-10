Янукович поздравил Кравчука с юбилеем и наградил орденом Свободы

В пятницу, 10 января, Президент Виктор Янукович подписал указ о награждении Леонида Кравчука - первого Президента Украины (1991-1994 годы), Героя Украины - орденом Свободы.

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

"За выдающийся личный вклад в развитие Украинского государства, многолетнюю плодотворную общественно-политическую деятельность", - говорится в указе Президента.

Кроме того, Янукович поздравил Кравчука с юбилеем. "Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего 80-летия. Глубоко уважаю Вас за неоценимый вклад в укрепление конституционного строя и национального согласия, развитие демократии в Украине. Как патриот и мудрый политик Вы сделали все, чтобы наша страна получила международное признание и осуществила первоочередные шаги на пути формирования самостоятельного независимого европейского государства", - говорится в поздравлении главы государства.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня Кравчук отмечает 80-летний юбилей. Чествование Леонида Макаровича пройдет на госуровне - в "Мистецькому Арсеналі" состоится фотовыставка, посвященная деятельности Кравчука на посту президента, снимут документальный фильм, выпустят конверт, почтовую марку и памятную медаль от Нацбанка.