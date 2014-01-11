Майдан готовился к штурму: отряды самообороны вышли на баррикады

Активисты призывают всех, у кого есть силы, незамедлительно собираться на Майдане, чтобы обсудить дальнейший план действий.

Об этом народный депутат Андрей Шевченко заявил в эфир Громадського ТБ, сообщает ТСН.

"Мы призываем всех, у кого есть силы двигаться сейчас на Майдан. Мы там дальше будем общаться, советоваться, что делать. Здесь сегодня задачи мы считаем выполненными. Мы добились того, чего мы добивались , а дальше уже надо говорить не с рядовыми "беркутовцами", не с автобусами , а с руководством страны", - сказал он.

То, что бойцы "Беркута" открыли лица и прошли "коридором позора", нардеп считает победой.

Он рассказал, что участники сегодняшних событий возле Святошинского райотдела попросили милиционеров убрать автобусы, чтобы не провоцировать людей.

В то же время Шевченко сообщил, что несколько часов назад защитники Евромайдана насчитали в правительственном квартале около двух тысяч "беркутовцев".

По словам Шевченко, комендант Евромайдана нардеп Арсен Аваков сообщил, что Майдан мобилизован и готов к штурму. Однако сам Аваков около 6 часов утра написал в Facebook, что тревога отменена.

В социальных сетях сообщают, что на Майдане усилили меры безопасности. Под сценой находится около 150 человек, а остальные – на баррикадах.

Как ранее писал "Главред", сегодня ночью активисты заблокировали три автобуса с "Беркутом" возле Святошинского райотделения милиции после того, как произошли драки возле Киево-Святошинского суда, а спецназовцев обвинили в избиении людей, протестовавших против приговора, вынесенного в пятницу "васильковским террористам".

Автомайдановцы требовали от силовиков показать лица, чтобы зафиксировать, кто именно принимал участие в потасовках. В настоящий момент акция уже завершена, все "беркутовцы" вышли из автобусов. Больше о противостоянии читайте в спецтеме "Главреда".