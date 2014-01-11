На Евромайдане объявили день траура

День 11 января на киевском Евромайдане объявили днем траура по погибшим на пожаре в Харькове 8 января.

"Пожар на ювелирной фабрике, расположенной на территории производственного объединения "Хартрон" в Харькове унес жизни восьми человек. Мы объявляем субботу днем траура по погибшим", – заявила на своей странице в Facebook певица Руслана.

Она сообщила, что сегодня также состоится поминальная панихида.

"Около 13:30 состоится панихида по погибшим, а вечером просим всех зажечь свечи", – сообщила певица.

Как ранее писал "Главред", в одном из цехов на территории харьковского завода "Хартрон" 8 января произошел пожар, в результате которой погибли 8 человек, а 7 – госпитализированы.

Очевидцы событий обвиняют спасателей в непрофессионализме и бездействии.