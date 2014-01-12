Как протестовали на Майдане в Киеве: опубликованы новые фото и видео

В воскресенье, 12 января, в Киеве прошло новое, первое в 2014 году вече в рамках протестов на Евромайдане.

В центре столицы под дождем собрались десятки тысяч людей (говорилось о 50 тысячах участников).

Перед собравшимися выступили лидеры оппозиции. Так, лидер "УДАРа" Виталий Кличко заявил о всеукраинской забастовке, а глава фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк рассказал о планах оппозиции.

В частности, оппоненты власти планируют добиться введения санкций против главы МВД Виталия Захарченко и других чиновников (участники вече проголосовали за это решение), наказания бойцов "Беркута", участвовавших в разгонах и стычках с протестующими, освобождения всех активистов Евромайдана. Больше об этих и других планах оппозиции читайте здесь.

После вече на Майдане начался концерт. В то же время, участники Автомайджана провели пикет недалеко от резиденции Виктора Януковича "Межигорье" и поехали "в гости" к Виктору Медведчуку.

"Главред" предлагает читателям фоторепортаж и видео с места событий на Майдане в центре Киева.

Видео: Радио Свобода.

