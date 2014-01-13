Регионал обвинил оппозицию в развале Украины

Оппозиция сознательно разваливает государство.

Об этом на Согласительном совете заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов комментируя требования лидеров оппозиционных фракций, пишет Украинская правда.

"Создается впечатление, что наши коллеги сознательно или бессознательно делают все возможное для развала нашего государства. У меня уже такое мнение, что это делается сознательно , и чья воля выполняется - мне сложно ответить", - подчеркнул он.

По его словам, ПР готова работать в составе любых комиссий, если считать , что их деятельность даст результат.

Относительно неприменения закона об амнистии Ефремов отметил , что в свое время обращал внимание оппозиционных лидеров на то , что этот законопроект " не несет юридической составляющей и не даст механизмов для его использования ".

"Теперь они требуют , чтобы прокурор отчитался по закону, они сами приняли в таком виде " , - отмечает он.

Ефремов также раскритиковал оппозицию за требование к президенту Виктору Януковичу об увольнении правительства.

"Я вообще не понимаю , что можно обсуждать и принимать из этих требований " , - заявил он.

Напомним, ранее Генпрокурор Пшонка заявлял, что не знает, как выполнять закон о прекращении преследований участников мирных акций. Позже стало известно , что оппозиция и Генпрокуратура создадут совместную рабочую группу для создания механизма реализации этого закона.