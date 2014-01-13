МВД опубликовало видео, как Луценко обматерил полковника "Беркута"

Продолжает развиваться скандал вокруг избиения экс-главы МВД Юрия Луценко, который в Киеве на проспекте Победы получил черепно-мозговую травму и сотрясение головы.

Пресс-служба МВД опровергла обвинения оппозиции в том, что Луценко был избит бойцами "Беркута" и выложила видео, как политик оскорбляет полковника спецназа, и предположила, что Луценко мог быть пьян.

"Согласно неадекватному поведению, он (Луценко), предположительно, находился в состоянии опьянения. Подойдя к одному из руководителей спецподразделения, Юрий Луценко нецензурно высказался и угрожал ему", - говорится в комментарии к видео.

"Каждый п*дарас, такой как ты, полковник, должен засыпать с мыслью о том, что ты п*дарас", - кричал на видео Луценко.

При этом в МВД подчеркнули, что силовики не наносили телесных повреждений Луценко.

"После этого вместе с женой он пошел в сторону группы митингующих. Между митингующими и милиционерами господин Луценко не находился. Телесных повреждений Юрию Луценко работники милиции не наносили. Через некоторое время прозвучала фраза о том, что Юрия Луценко избили. В связи с этим группа граждан бросилась к автобусам и пыталась их повредить. Сотрудники милиции были вынуждены оттеснить правонарушителей от транспортных средств", - заявила на видео пресс-служба ведомства.

Ранее "Главред" сообщал, что лидеры оппозиции расценивают избиение Луценко как покушение на убийство. В то же время супруга Луценко – нардеп Ирина Луценко рассказала, что в МИД прошла закрытая встреча силовиков с дипломатами, главный месседж которой – "Беркут" не бил Луценко".

Видео: МВД