Турчинов поздравил с Пасхой: пусть Всевышний дарует Украине мир и спокойствие

И.о. президента, спикер Верховной Рады Александр Турчинов. обратился с пасхальным поздравлением.

Об этом сообщается на сайте и.о главы государства.

"Это важное и радостное событие символизирует победу жизни над смертью и добра над злом", - заявил он.

По его словам, пойдя на Голгофу, Христос явил всем нам пример высокой жертвенности и любви к ближним.

"Мы живем в судьбоносное время, когда украинский народ со всей решительностью заявил о стремлении к свободе и справедливости и утверждения в обществе истинных ценностей. День воскресения Христова - это праздник Веры и Любви. Любви, которая способна победить все", - отметил Турчинов.

"Поэтому Пасха несет нам радость обновления и надежды на лучшее, побуждает переосмыслить свою жизнь, оценив чистоту помыслов и поступков, стать добрее и милосерднее. В период испытаний пусть Всевышний дарует Украине мир и спокойствие", - добавил он.

"Пусть ваши сердца наполняются верой и светом. Божьих вам благословений. Христос воскрес! - Воистину воскрес!", - резюмировал и.о. президента.

Ранее Украину с Пасхой поздравил премьер-министр Арсений Яценюк.