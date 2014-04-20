Турчинов рассказал о страхе Путина и уровне Януковича

Президент России Владимир Путин боится Украину и хочет уничтожить нашу независимость. В то же время, беглого экс-президента нашей страны Виктора Януковича российская власть использует как "марионетку".

Такое мнение в интервью программе "События недели" на телеканале "Украина" выразил и.о. Президента, спикер Верховной Рады Украины Александр Турчинов, пишет УНИАН.

По словам политика, "Путин очень боится Украину, потому что Украина - это пример для многих постсоветских государств, что люди сами могут определять, какая власть им нравится, а какая не нравится. У нас люди сами смогли сменить власть и отстранить от, извините, "бюджетных кормушек" проворовавшихся правителей".

"И такой пример очень страшит Путина", - уверен Турчинов. Потому, по его словам, задача российского режима - "не просто захватить часть территории Украины, его задача - дестабилизировать полностью ситуацию в стране. Попытка дестабилизировать ситуацию на Востоке страны, в первую очередь в Донецкой области - это удар по всей Украине".

"И уничтожить независимую Украину – именно такую задачу преследует режим Путина", - подчеркнул Турчинов.

В то же время, говоря о Януковиче, и.о. президента выразил мнение, что беглый политик стал марионеткой в игре Путина.

"Поэтому они к нему относятся свысока и пренебрежительно. Они даже ему ни разу пресс-конференцию в Москве не разрешили провести. А только на периферии, только в Ростове-на-Дону, хотя он живет в Подмосковье, в купленном за украденные в Украине деньги домике", - сказал Турчинов.

По его словам, Янукович - "это не тот уровень, который может кем-то серьезно восприниматься. Для такой грязной игры подходит и такая крапленая карта как Янукович".

Больше о последних высказываниях президента РФ, адресованных Украине, читайте в статье "Главреда": Заявления Путина: Кремль взял курс на разделение Украины.