Россия о призывах ввести войска в Украину: нас ставят в сложное положение

Призывы сепаратистов вмешаться в ситуацию на востоке Украины (фактически - ввести в нашу страну войска) ставят Россию "в очень сложное положение".

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

"Продолжаются нападения в Славянске, Мариуполе, других населенных пунктах юго-востока Украины, нападения боевиков в масках, действующих абсолютно беспощадно. И вы, наверное, видите, как все больше и больше звучат призывы к России спасти от этого беспредела. Нас ставят в очень сложное положение", — считает он.

"Нас ставят в очень сложное положение", - отметил российский министр. При этом, по его словам, "тот, кто сознательно ведет линию на развязывание гражданской войны, надеясь, видимо, спровоцировать серьезный кровопролитный конфликт, занимается преступной политикой".

Лавров добавил, что Москва будет не только осуждать, но и "пресекать эту политику".

Напомним, одним из последних президента РФ Владимира Путина ввести "миротворцев" на восток Украины попросил самопровозглашенный сепаратистами "мэр Славянска" Вячеслав Пономарев.

Это произошло после стрельбы в Славянске, в результате которой погибли минимум три человека.

Российская пропаганда обвинила в стрельбе "Правый сектор", в то же время, по данным украинских экспертов и журналистов, стрельба была провокацией так называемой "армии Донецкой народной республики", которая создает основания для российского военного вторжения в Украину.