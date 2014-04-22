США пока не будут вводить санкции лично против Путина из-за Украины

В США пока ненамерены введить санкции против президента России Владимира Путина из-за ситуации в Украине.

Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Дженнифер Псаки в Твиттер-интервью радиостанции "Эхо Москвы".

США рассматривают множество лиц, против которых можно ввести санкции, прежде чем вопрос об ограничительных мерах коснется Путина, заявила она.

Псаки считает, что санкции США в отношении России помогают решить ситуацию в Украине. При этом меры воздействия вовсе не являются целью, подчеркнула Псаки.

"Важно обозначить последствия. Штаты способны ввести санкции против людей, компаний и секторов. Но цель не санкции, а деэскалация", - сказала она.

Представитель Госдепартамента США также заявила, что Вашингтон не верит заявлениям Москвы о том, что Россия не вмешивается в ситуацию в Украине.

"Существует очень много доказательств", - сказала Псаки.

По ее словам, США намерены наращивать военное сотрудничество с Польшей. "Мы готовы поддерживать важного партнера по НАТО, продолжим укреплять сотрудничество и тренинг", - сказала представитель Госдепа.

Ранее британская газета Times, ссылаясь на источники, сообщила о возможном введении санкций против Путина в случае, если Россия введет войска на территорию Украины.

Сам Путин во время "прямой линии" заявил, что его пытаются сделать главным объектом западных санкций.

Напомним, 17 апреля, президент РФ Владимир Путин признал, что под санкции Запада, объявленные за захват Крыма, попали его друзья.