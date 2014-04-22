Эксперт оценил угрозу вторжения России на восток Украины

Россия может вторгнуться на восток Украины, где проходит антитеррористическая операция, с вероятностью в 30%, а призывы к Москве ввести войска – это шантаж, направленный на украинскую власть с целью заставить ее дать возможность провести "референдумы".

Об этом координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук сообщил на свой странице в Facebook.

В Донецкой области на фоне фактического "переформатирования" АТО с недостатками в проведении последней экстремисты достигли ряда серьезных успехов, крайне негативно влияющих на стабилизацию ситуации в регионе, рассказал военный эксперт.

Совершенные экстремистами диверсии в Славянске, сопровождавшиеся гибелью людей, а также акции в Краматорске имели целью создание повода для России выступить с очередным утверждением о том, что в Украине идет "гражданская война". В ответ украинские власти, к сожалению, не смогли предоставить убедительных доказательств того, что диверсии совершены пророссийскими экстремистскими силами, - посетовал Тымчук.

По его мнению, отсутствие эффективных действий в рамках проводимой АТО – в частности, отсутствие блокирования очагов экстремизма - позволяют экстремистам свободно передвигаться по региону, дестабилизируя ситуацию в различных населенных пунктах.

Местное население резко меняет свое мнение в отношении сепаратистов, пишет Тымчук. В Славянске и Краматорске "власть" экстремистов фактически превратила эти города в территорию хаоса. Не имея гарантий соблюдения базовых прав человека, местные жители все больше склоняются в пользу единой Украины, соблюдения законности и правопорядка.

Эксперт считает, что экстремисты, добившись определенного успеха в Донецкой области, пытаются дестабилизировать ситуацию в Луганской и Харьковской областях. Их задача – провозгласить "народную власть", объявить о проведении "референдумов" по выходу из состава Украины, и обратиться к России с просьбой ввести свои войска и обеспечить проведение таких "референдумов" по крымскому варианту.

Вместе с тем, даже с созданием сепаратистами условий для российского вторжения, мы оцениваем вероятность вторжения России в восточные регионы в ближайшей перспективе как достаточно невысокую (до 30%). Призывы к РФ ввести войска – это шантаж, направленный на украинскую власть с целью заставить ее дать возможность провести "референдумы", уверен координатор "Информационного сопротивления".

Такое "раскачивание" ситуации одновременно дает возможность России осуществлять дипломатическое давление на Украину с целью дать сепаратистам возможность провести указанные "референдумы", подчеркнул он.

По мнению Тымчука, в Запорожской области ситуация напряженная, но местные пророссийские силы без вмешательства и непосредственного участия сепаратистов из Донбасса, а также российских диверсантов прогнозировано не смогут "раскачать" ситуацию.

В Днепропетровской области, при всех попытках экстремистов дестабилизировать ситуацию, местные власти во взаимодействии с правоохранителями и местным населением достаточно уверенно ее контролируют, подчеркнул он.

Больше об антитеррористической операции на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда" .