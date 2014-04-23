Эксперт об угрозах России: военное вторжение идет уже два месяца

Россия стала грозить военным вторжением на восток Украины, но в реальности оно уже идет, в результате чего наша страна потеряла Крым.

Об этом в своем Facebook написал координатор группы "Информационное Сопротивление", военный эксперт Дмитрий Тымчук.

"МИД РФ заявил, что Украина и США "искажают Женевские договоренности" – мол, разоружаться должен "Правый сектор", а не сепаратисты. Также Москва требует от Киева вывести свои войска из восточных областей Украины (хотя сама говорит, что на территории России может держать свои войска, где захочет, и в каком угодно количестве). Эти басни мы уже слышали. Хуже то, что Лавров сегодня начал грозить вторжением России на восток Украины", - отметил он.



"Хотя, по сути, военное вторжение России идет уже два месяца. В результате мы уже потеряли Крым. Сейчас по тому же сценарию Москва хочет оттяпать у Украины восток, да и юг в придачу. По Донбассу не первый день бегает российский спецназ и управляемые Путиным казачьи банды. Разве это не вторжение?" - в то же время сказал он.



"Так что угрозы Лаврова – это скорее констатация факта", - добавил эксперт.

Напомним, глава МИД РФ фактически дал понять, что Россия готова вторгнуться в Украину, заявив: "Если на нас нападут, мы будем отвечать. Если интересы российских граждан будут напрямую нарушены, я не вижу другого выхода, кроме как ответить в соответствии с нормами международного законодательства".

Также в РФ престали отрицать присутствие своих военных возле границ Украины, признав даже увеличение их численности.