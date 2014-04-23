Тымчук о спецоперации на востоке Украины: это только верхушка айсберга

Военный эксперт рассказал об уменьшении количества российских диверсантов.
Антитеррористическая операция украинских силовиков на востоке страны показала, что действия наших спецслужб становятся все более организованными.
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.
"На данный момент нам не за что критиковать ход проведения антитеррористической операции. Наше сегодняшнее изучение ситуации показало, что действия силовиков за последние сутки стали вполне организованными. На поверхности – лишь верхушка айсберга в виде осуществляемой работы", - рассказал военный эксперт.
"Понимаю, что этими словами навлеку гнев многих, скептически относящихся к АТО. На данный момент этот скепсис полностью оправдан. Но предлагаю пока не спешить с оценками. Будет за что критиковать – мы себя ждать не заставим", - подчеркнул он.
Тымчук напомнил, что сегодня спецподразделение МВД освободило Святогорск Донецкой области от вооруженной группировки сепаратистов. "Это, будем надеяться, первая ласточка", - заметил он.
По словам эксперта, с 21 апреля группа "Информационное сопротивление", отмечает резкое снижение количества представителей спецназа ГРУ ГШ ВС РФ на территории охваченных экстремизмом населенных пунктов Донецкой области.