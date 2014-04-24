В оккупированном Крыму похищены трое сотрудников "Укрнафты"

В оккупированном Россией Крыму похищены трое сотрудников компании "Укрнафта".

Как заявил руководитель отдела Департамента организационной работы ПАО "Укрнафта" Ярослав Бурч, 22 апреля на крымский региональный офис компании было совершено нападение, пишет УНИАН.

"В наш (Укрнафты - ред.) офис в Феодосии, вчера около 9 утра ворвались неизвестные люди с оружием, в военной форме. Их было около 20 человек. Сами себя они назвали сначала самообороной Крыма, а затем – работниками "службы безопасности Крыма". Из офиса вынесли документы и сервера, а также в неизвестном направлении увезли троих человек – начальника крымского управления Андрея Хабарова, его заместителя и работника офиса.

На сегодняшний день ни один из них не выходил на связь, и мы не знаем об их участи. Все они – жители Крыма. Сейчас мы готовим соответствующие заявления в местные правоохранительные органы об их пропаже от родственников. В настоящее время на телефонные звонки в милиции отвечают, что не знают, кто мог напасть на офис и выкрасть людей", - рассказал он.

По словам представителей "Укрнафты", ситуация напоминает рейдерский захват. Неизвестные вооруженные люди во вторник заблокировали вход в офис и никого из работников не пускают внутрь.

"Также, со слов наших работников, эти же люди еще вчера предложили им не выходить на работу сегодня", - сообщил Бурч.

Напомним, ранее о том, что Крым превращается в зону беззакония под властью российских оккупантов, заявили в МИД Украины.