Двое украинских военных пытались "слить" России секретную информацию: их задержала СБУ

СБУ задержала двух украинских военных, которые пытались передать ГРУ России секретную информацию, а также проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

Об этом передает ТСН.

Сообщается, что один из военнослужащих Внутренних войск МВД Украины был завербован сотрудником ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ и должен был передать ему информацию с ограниченным доступом по дислокации и деятельности Внутренних войск Украины.

Сотрудники СБУ задержали украинского военного в поезде сообщением "Киев-Симферополь". У него был изъят флэш-накопитель, на котором содержалась секретная информация относительно схем связи и спецсвязи ВВ.

Другого военного, который осуществлял разведывательную деятельность против Украины, также задержали по дороге в Крым.

Военный, завербованный российской разведкой, должен был передать оккупантам материалы ограниченного доступа в сфере проектирования беспилотных самолетов, сообщили в СБУ.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье "Государственная измена".

Задержанным военным грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме вышесказанного напомним, глава пресс-центра СБУ Марина Остапенко заявила, что за последний месяц Служба безопасности Украины задержала такое количество диверсионных групп шпионов и диверсантов, которое было задержано за все время независимости Украины.