Российские военные были в километре от украинской границы - Минобороны

И.о. министра обороны Михаил Коваль заявил, что вчера, 24 апреля, российские военные проводили маневры в километре от украинской границы, но не пересекли ее.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Вчера были определенные маневры поблизости границы. Мы на них реагировали... Были подходы к государственной границе на расстоянии одного километра", - отметил он.

По его словам, государственную границу российские военные не пересекали. Вместе с этим Коваль отметил, что украинская армия готова защищать родину.

Также он заявил, что антитеррористическая операция в Славянске протекает по плану. Об этом сообщает УНИАН.

"Продолжается, она идет планово", - отметил министр, отвечая на вопрос журналистов, продолжается ли АТО.

"Мы работаем в густонаселенных районах, где проживают наши граждане. И эта операция, мудрость руководителя заключается в том, чтобы уничтожить сепаратистов или их обезоружить, и в то же время обеспечить безопасность нашему народу, и это выполняется", - сказал Коваль.

Кроме вышесказанного напомним, что Россия начала делать резкие заявления в адрес Украины после активизации операции против террористов в Славянске. В частности, войска РФ начали учения возле наших границ.