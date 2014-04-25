Украина заявила, что не нуждается в российских "миротворцах"

Украина не нуждается в "миротворцах" из Российской Федерации.

Об этом сказал на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис, передает УНИАН.

"Украина, в том числе русскоязычные граждане, не нуждаются во вмешательстве так называемых "миротворцев" из РФ", - отметил он.

По его словам, антитеррористическая операция на востоке Украины не направлена против России, а имеет целью лишь защитить мирных граждан от террористических действий, убийств, запугиваний, антисемитизма со стороны вооруженных бандформирований, которые совершают бесчинства при попустительстве и непосредственном участии российских спецслужб.

Напомним, в Совете Федерации России потребовали ввести "миротворческие" войска в Украину.

Ранее "Главред" сообщал, что силовики проводят на востоке Украины спецоперацию. В Славянске были убиты пять боевиков. Число раненых уточняется.