Российские военные отступили от границ с Луганщиной - СМИ

Российские войска отступили от границ с Луганщиной на том участке, где ранее размещались почти вплотную к пограничному блокопсту.

Об этом рассказали очевидцы на контрольно-пропускном пункте "Довжанский" на Луганщине, сообщает ТСН.

Накануне на этом участке россияне подошли буквально вплотную к пограничному блокпосту.

Как рассказали водители, которые въехали на украинскую территорию из России, сейчас войск у границы уже нет.

Как далеко и куда именно перебросили россияне свои вооруженные подразделения, пока неизвестно.

На территорию КПП журналистов не пускают. Все дежурные имеют автоматическое оружие. Машины проходят тщательный осмотр.

Кроме вышесказанного напомним, ранее и.о. министра обороны Михаил Коваль заявил, что 24 апреля российские военные проводили маневры в километре от украинской границы, но не пересекли ее.

Добавим, что Россия начала делать резкие заявления в адрес Украины после активизации операции против террористов в Славянске. В частности, войска РФ начали учения возле наших границ.

Видео: tsn.ua