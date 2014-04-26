Украина перекрыла шлюзы канала, поставляющего воду в Крым: опубликованы фото

В аннексированный Россией Крым перестала поступать вода из материковой Украины: украинская сторона перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, через который поставлялась вода из Днепра.

Об этом передает УНИАН.

Сообщается, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

Северо-Крымский канал был построен в 1961-1971 годах, он начинается с Каховского водохранилища и доходит до Керчи, длина канала 402,6 км, максимальная пропускная способность 300 куб. м/сек.

Ранее сообщалось, что в России решают проблему аннексированного Крыма с водоснабжением, в частности, Минстрой РФ, наряду с прокладкой водопровода через Керченский пролив, рассматривает вариант разработки месторождений подземных вод на севере полуострова.

Добавим, 18 марта президент России Владимир Путин официально заявил о начале процесса присоединения Крыма и Севастополя к России.