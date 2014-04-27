Аваков пригрозил силовикам Восточной Украины большой кадровой чисткой

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в восточных областях Украины милиция "функционально не готова выполнять свои обязанности, впереди - большая кадровая чистка".

Об этом Аваков сообщил в эфире телеканала Интер, передает Украинская правда.

"У нас есть проблемы с качеством выполнением милицией своих функций, в том числе и на востоке страны. Но это не значит, что милиция перешла к кому-то под контроль, это значит, что значительная ее часть функционально не готова выполнять свои обязанности", - заявил глава МВД.

По его словам, в связи с этим в органах "предстоит грандиозная чистка, которой мы уже и занимаемся".

"Нельзя сказать, что донецкая милиция работает на террористов, какие-то элиты и т.п. Донецкая милиция имеет вертикаль государственной власти, и согласно ей работает, так же как и Харьковская, как и Луганская", - добавил он.

Говоря о том, почему МВД не провело передислокацию подразделений из Луганска, Донецка, Харькова в другие области, Аваков отметил: "Ротация войск Нацгвардии происходит постоянно".

"Когда речь идет о тотальной замене - в восточных областях работает порядка 12 тысяч человек, и ротация такого количества подразделений сопряжена с таким количеством трудностей… давайте этот вопрос не обсуждать в условиях военных действий, в которых мы сейчас находимся", - добавил он.

Вместе с тем, Аваков заверил, что "ротация войск и подразделений, и не только МВД, производится".

Кроме вышесказанного напомним, ранее Арсен Аваков заявил, что в Киеве СИЗО уже переполнены гражданами, задержанными за провокационные действия, которые несут угрозу стабильности ситуации в Украине. Он добавил, что среди них есть российские разведчики.