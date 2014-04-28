Янукович, Пшонка и Клюев объявлены в международный розыск - Аваков

Экс-президент Виктор Янукович, бывший глава его администрации Андрей Клюев, экс-первый вице-премьер Сергей Арбузов и бывший генпрокурор Виктор Пшонка объявлены в международный розыск

Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил глава МВД Арсен Аваков, сообщает УНИАН.

"Клюев - в международном розыске. Также как и Пшонка, также как и господин Арбузов, также как и Янукович и все остальные. Это группа лиц, порядка, если не ошибаюсь, 19 человек в первой линии, которые подозреваются в финансовых преступлениях и... массовых убийствах", - заявил он.

По словам и.о. министра, указанные лица находятся за пределами Украины и следствию известно их местонахождение.

Напомним, что политический эксперт Евгений Жеребецкий на чате в "Главреде" заявил: президент России Владимир Путин не выдаст Украине беглого Януковича, потому что экс-глава нашего государства - один из самых ценных агентов РФ.