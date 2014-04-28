Россияне начали блокировать украинские сайты: призывали к протестам в России

В управлении Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу России сообщили, что Роскомнадзор закрыл доступ к ряду украинских сайтов за призывы к массовым акциям протеста в России.

Об этом передает РИА Новости.

"Роскомнадзором ограничен доступ к более чем 10 информационным ресурсам, содержащим призывы интернет-сообществ украинских националистов к массовым акциям протеста в России", - говорится в сообщении.

О каких конкретно ресурсах идет речь, прокуратура не уточняет.

Кроме вышесказанного напомним, ранее президент России Владимир Путин предупредил россиян, что Интернет является спецпроектом ЦРУ.

При этом он заявил, что над защитой информации думают российские специальные службы и внедряют соответствующие системы защиты.

Также добавим, что США и ЕС ввели против России санкции в связи с захватом Крыма и ситуацией в Украине, утвердив списки невъездных лиц и заморозив их активы. Из юридических лиц под санкции попал только банк "Россия".

Вместе с тем, страны "Большой семерки" пригрозили России санкциями против ряда секторов экономики в случае эскалации ситуации вокруг Украины.