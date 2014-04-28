Военный эксперт: Путин не решил, нападать ли на Украину, опасно будет 1-4 мая

Президент РФ Владимир Путин может отказаться от прямой агрессии против Украины, он будет поддерживать сепаратистов и расшатывать страну изнутри. Однако окончательное решение Путин пока не принял, а большая опасность остается в праздничные дни 1-4 мая.

Об этом директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак рассказал в комментарии "Главреду".

По мнению эксперта, Путин осознает, что Вооруженные силы Украины могут ответить на агрессию. "Осознавая возможность такого вооруженного ответа, (Путин – Ред.) может отказаться от прямой агрессии и действовать путем расшатывания гражданского общества и поддержки сепаратистов", - подчеркнул он.

"Мне кажется, что окончательного решения Путин пока что не принял. Хотя, на мой взгляд, большая опасность остается 1-4 мая, в праздничные дни. Путин будет рассчитывать на то, что до 9 мая нужно продемонстрировать какие-то успехи в захвате украинских территорий. Психологически это для него важно, и он может не удержаться", - считает эксперт.

"Сегодня мы должны рассчитывать на способность ВСУ дать силовой ответ. Готовность такая есть. Главное, чтобы были мгновенно отданы приказы с самого верха военно-политическим руководством, то есть Верховным Главнокомандующим, и по цепочке – от министра обороны до конкретных командиров. Чтобы командиры на местах взяли на себя ответственность и открыли огонь по агрессору, если таковой появится", - поделился мнением директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

"Для российской стороны и лично для Путина сегодня есть смысл просто расшатывать гражданское общество. Путин считает, что платформа для вторжения еще не готова (нет достаточной поддержки со стороны местного населения, на которую он бы хотел рассчитывать, и нет больших позиционных успехов со стороны его диверсантов, на что он опять-таки хотел бы рассчитывать)", - подчеркнул Бадрак.

Напомним, что ранее на чате в "Главреде" Бадрак заявил: Путин понимает только язык силы.