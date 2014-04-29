Телеканал "1+1" потребовал от власти возобновить вещание в Донецке

Канал "1+1" обратился к и.о. президента Украины Александру Турчинову, секретарю СНБО Андрею Парубию, премьер-министру Арсению Яценюку, Комитету по вопросам свободы слова и информации, Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ, генпрокурору Украины и министру внутренних дел с требованием восстановить эфирное вещание в Донецке и обеспечить выполнение Конституции и ряда Законов Украины ("О телевидении и радиовещании", "О радиочастотном ресурсе", "О телекоммуникациях" и т.д.).

Об этом сообщает пресс-служба канала.

"Подобное происходит, потому что местная власть не заинтересована в том, чтобы население было проинформировано о ситуации, которая происходит в восточных регионах. Зато они способствуют, чтобы граждане на Востоке Украины вместо новостей, которые отражают действительность, получали срежиссированную российскими СМИ пропаганду", - говорится в сообщении.

"Важно заметить, что по такому же сценарию месяц назад было захвачено РТПЦ Автономной Республики Крым. Следовательно, правоохранительные органы Украины не сделали из этого события никаких выводов", - говорится в обращении канала "1+1".

Поэтому канал "1+1" обращается к действующей власти с требованием немедленно принять меры для восстановления трансляции украинских телеканалов в Донецкой области и обеспечить по всей Украине усиленную охрану стратегических объектов информационной инфраструктуры, в том числе телевизионных передающих центров.

Такие меры не допустят в дальнейшем силовое перераспределение телерадиоинформационного пространства страны и обеспечат конституционное право граждан Украины на информацию.

Как сообщалось, 28 апреля неизвестные вооруженные люди захватили помещение Концерна РРТ в Донецке и отключили эфирное вещание канала "1+1".

Сейчас на частотах "1+1" транслируется Enter Фильм. По информации сотрудников телецентра, неизвестные провели перекоммутацию на трансляцию российских каналов по примеру Крыма.