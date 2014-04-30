Угроза экстремизма на юго-востоке Украины: опубликована карта

Группа "Информационное сопротивление" оценила угрозы экстремизма в юго-восточных областях Украины. По состоянию на 30 апреля, самый уровень угрозы наблюдается в Донецкой и Луганской областях - 9 баллов.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По его мнению, это вызвано тем, что регионы находятся под контролем террористов.

По данным экспертов, уровень угрозы экстремизма также высок и в Харьковской (6 баллов), Одесской (5 баллов) и Запорожской (4 балла) областях.

Отметим, что по сравнению с 22 апреля, уровень угроз возрос. Так, угроза экстремизма в Донецкой области составляла 8 баллов, а в Луганской - 6, в Одесской и Харьковской областях - 5.

Что касается Николаевской Херсонской и Запорожской областей, то эксперты оценили уровень угрозы экстремизма всего в 3 балла. Днепропетровская область получила 1 балл.

Фото: Facebook Дмитрия Тымчука