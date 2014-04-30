Суд запретил партию "Русское единство" сепаратиста Аксенова

В среду, 30 апреля, Окружной админсуд Киева запретил деятельность в Украине всеукраинской партии "Русское единство", лидером которой является самозваный "премьер" Крыма Сергей Аксенов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Окружной административный суд города Киева постановил иск Министерства юстиции удовлетворить полностью: прекратить деятельность политической партии "Русское единство", зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 28.10.2008", - зачитал текст решения судья Константин Кобылянский.

Замминистра юстиции Анна Онищенко рассказал, что Минюст предоставил в судебном заседании целую серию доказательств.

"Это были публикации с разных сайтов, в том числе и с официального сайта этой партии. А также несколько видеосюжетов. Основной из них - это сюжет, на котором видно, каким образом был подписан международный договор с нарушением всех международных норм о так называемом вхождении АР Крым в состав РФ. Сам факт подписания этого незаконного и антиконституционного документа со стороны Аксенова уже подтверждает, что он осуществлял антигосударственную политику, направленную на нарушение территориальной целостности и независимости государства", - заявила Онищенко.