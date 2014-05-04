Минобороны о попытках отравления военных: это подрывная деятельность российских диверсантов

В Минобороны вспомнили случай отравления на Донетчине военнослужащих подразделений ВСУ продуктами питания и напитками российского производства, которые раздавали сторонники террористов в качестве "гуманитарной помощи" и сообщили, что это один из видов подрывной деятельности российских диверсантов.

Об этом заявили в Министерстве обороны Украины.

"Личный состав дислоцированных на Востоке страны частей и подразделений ВСУ должна предотвратить возможные случаи отравления среди военнослужащих", - заявили в Минобороны.

В ведомстве вспомнили информацию об отравлении военных на Донетчине.

По данным ведомства, они отравились продуктами питания и напитками российского производства, которые раздавались сторонниками террористов в качестве "гуманитарной помощи".

"Продовольствие, которое передается гражданами для военнослужащих в таком качеств, должно проходить обязательный санитарно-медицинский контроль и приниматься только от проверенных организаций и лиц", - добавили в Минобороны.

Также в ведомстве подчеркнули, что попытки отравления местного населения продуктами питания являются одним из видов подрывной деятельности, которую ведут на территории Украины агенты диверсионно-разведывательных групп РФ.

Кроме вышесказанного добавим, ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что на востоке Украины действуют профессиональные части российской армии, а также привел ряд фактов, доказывающих это утверждение.

Подчеркнем, Украина, ЕС и США считают, что теперь РФ пытается повторить так называемый "крымский сценарий" на востоке Украины, который охватили сепаратистские протесты.

Официальный Киев, в свою очередь, пытаются навести порядок в регионах, объявив против боевиков антитеррористическую операцию.