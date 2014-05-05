Джемилев заверил, что Меджлис не прекратит своей деятельности, и опасается эксцессов

5 мая 2014, 12:20

Джемилев не исключает, что к 70-й годовщине депортации крымских татар на полуострове могут быть эксцессы.

Мустафа Джемилев

Один из лидеров крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев исключает возможность прекращения деятельности Меджлиса.

Так он прокомментировал заявления прокурор Крыма Натальи Поклонской о возможности запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа по всей территории полуострова, передает УНН.

"То есть не только центрального Меджлиса в Симферополе... а также 230 отделений Меджлиса крымскотатарского народа по всей территории Крыма", - отметил Джемилев.

В то же время он заверил, что Меджлис не прекратит своей деятельности при любых обстоятельствах.

"Они (представители российской власти в Крыму - ред.) могут закрыть, опечатать здание, но Меджлис, конечно, свою деятельность не прекратит при любых обстоятельствах. Они могут арестовать лидеров, но тогда сразу будут выбраны другие лидеры", - сказал Джемилев.

Он также прогнозирует, что во время мероприятий по поводу 70-й годовщины депортации крымских татар в Крыму буду эксцессы, пишет УНИАН.

Джемилев подчеркнул: "При любом развитии событий не исключаются какие-то эксцессы".

По его словам, что в этом году 18 мая, когда будут проводиться мероприятия к 70-й годовщине депортации крымских татар, скорее, всего не будет представителей крымско-татарской диаспоры, в том числе из Румынии, Турции, стран Европы, поскольку авиасообщение между Крымом и другими странами не существует.

В то же время он высказал надежду, что "значительное число российских диссидентов прибудет, но уже есть сигналы о том, что им будет запрещен въезд в Крым".

Джемилев подчеркнул, что 16 мая, как и 3 мая подъедет к границе с Крымом, чтобы проехать в Крым. "Как будут развиваться там события - посмотрим", - сказал Джемилев.

"Конечно, на месте властей было бы самое разумное пропустить (речь идет о том, чтобы пропустить Джемилева, которому Россия запретила въезд в Крым — ред.), но у них, видимо, другие сценарии, хотя меня уведомили, в том числе звонили депутаты Европарламента и из России один депутат звонил, и сказали, что они будут предпринимать меры для того, чтобы решить этот вопрос мирно", - сказал лидер крымских татар.

Напомним, назначенная Москвой прокурор Крыма Наталья Поклонская объявила предупреждение о недопущении ведения экстремистской деятельности на полуострове и заявила, что если эта деятельность будет продолжаться, то Меджлис ликвидируют.

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Крым Джемилев годовщина Меджлис депортация крымско-татарский народ
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