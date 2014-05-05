Джемилев заверил, что Меджлис не прекратит своей деятельности, и опасается эксцессов

Один из лидеров крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев исключает возможность прекращения деятельности Меджлиса.

Так он прокомментировал заявления прокурор Крыма Натальи Поклонской о возможности запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа по всей территории полуострова, передает УНН.

"То есть не только центрального Меджлиса в Симферополе... а также 230 отделений Меджлиса крымскотатарского народа по всей территории Крыма", - отметил Джемилев.

В то же время он заверил, что Меджлис не прекратит своей деятельности при любых обстоятельствах.

"Они (представители российской власти в Крыму - ред.) могут закрыть, опечатать здание, но Меджлис, конечно, свою деятельность не прекратит при любых обстоятельствах. Они могут арестовать лидеров, но тогда сразу будут выбраны другие лидеры", - сказал Джемилев.

Он также прогнозирует, что во время мероприятий по поводу 70-й годовщины депортации крымских татар в Крыму буду эксцессы, пишет УНИАН.

Джемилев подчеркнул: "При любом развитии событий не исключаются какие-то эксцессы".

По его словам, что в этом году 18 мая, когда будут проводиться мероприятия к 70-й годовщине депортации крымских татар, скорее, всего не будет представителей крымско-татарской диаспоры, в том числе из Румынии, Турции, стран Европы, поскольку авиасообщение между Крымом и другими странами не существует.

В то же время он высказал надежду, что "значительное число российских диссидентов прибудет, но уже есть сигналы о том, что им будет запрещен въезд в Крым".

Джемилев подчеркнул, что 16 мая, как и 3 мая подъедет к границе с Крымом, чтобы проехать в Крым. "Как будут развиваться там события - посмотрим", - сказал Джемилев.

"Конечно, на месте властей было бы самое разумное пропустить (речь идет о том, чтобы пропустить Джемилева, которому Россия запретила въезд в Крым — ред.), но у них, видимо, другие сценарии, хотя меня уведомили, в том числе звонили депутаты Европарламента и из России один депутат звонил, и сказали, что они будут предпринимать меры для того, чтобы решить этот вопрос мирно", - сказал лидер крымских татар.

Напомним, назначенная Москвой прокурор Крыма Наталья Поклонская объявила предупреждение о недопущении ведения экстремистской деятельности на полуострове и заявила, что если эта деятельность будет продолжаться, то Меджлис ликвидируют.