Коновалюк заявил, что Европа должна дать Украине сигнал о поддержке

Во время визита в США Валерий Коновалюк подчеркнул важность сигналов ЕС о помощи и поддержке в непростом пути евроинтеграции.



"Европа должна дать более чёткие сигналы Украине в вопросах евроинтеграции. К сожалению, в последние годы этого не произошло. Европа не отреагировала своевременно на авторитарный режим Януковича, что и привело к таким тяжёлым последствиям", - заявил Валерий Коновалюк во время встречи с главой Представительства Европарламента при Конгрессе США Антуаном Риполлом.

Кроме того, кандидат в Президенты Украины, подчеркнул, что без проведения выборов Украине будет тяжело легитимизировать власть, а Украина может утратить шанс на примирение.





События в Украине могут усложнить и без того напряженную ситуацию в Восточной Европе, и, по мнению политика, сейчас в Украине решается судьба будущего расклада сил в Европе, а также будущее отношений России и США.