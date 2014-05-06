В Минобороны рассказали о двух вариантах проведения АТО

В ходе антитеррористической операции не задействованы тяжелая артиллерия и авиация – чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Об этом заявил и.о. министр обороны Михаил Коваль на брифинге у стен Верховной Рады, передает "Украинская правда".

По его словам, власть не хочет вовлекать гражданское население Донбасса в вооруженное противостояние, а потому действует не так быстро.

Также Коваль рассказал, что недавно с вопросом об использовании тяжелого оружия к нему обратился один из европейских послов.

"У нас есть два варианта. Первый – подтянуть тяжелую артиллерию, в том числе, авиацию, и смешать с землей населенный пункт, установить желто-голубой флаг и отрапортовать, что задача выполнена. Второй – это постепенное блокирование диверсантов и террористов, а также недопущение увечий и втягивания в боевые действия гражданского населения", - подчеркнул он.

Чиновник рассказал, что он "спросил у дипломата, какой вариант ему подходит, и он сказал, что подходит наш (выбранный Украиной)".

Коваль также добавил, что, несмотря на потери среди украинских военных, ни один из бойцов не высказал желания покинуть место проведения операции.

По его словам, в ходе боев под Краматорском погибло 2 десантника, еще 17 военнослужащих получили ранения.

В свою очередь, глава СБУ Валентин Наливайченко отметил "серьезное информационное влияние, под которым находится местное население" на территориях, где проводится антитеррористическая операция.

Он признал, что местные "не доверяют украинским силовым подразделениям".

При этом он подчеркнул, что в последнее время АТО была направлена на уничтожение до трех десятков тяжело вооруженных боевиков.

"Есть потери среди наших бойцов, против которых ведется огонь на поражение, применяются иностранные военные, которые прибыли из России и Крыма", - сказал глава СБУ.

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