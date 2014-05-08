В Донецке ограбили ОИК: боевики говорят, что "ищут мародеров"

В среду, 7 мая, в Донецке неизвестные в масках захватили Куйбышевский райисполком, после этого они ворвались в помещение Окружной избирательной комиссии №43 и начали требовать реестр избирателей. Получив отказ от сотрудников, экстремисты забрали компьютер. Боевики, которые орудуют в городе, отрицают причастность к инциденту.

Об этом передает Радио Свобода.

Издание сообщает, что на украденном компьютере хранились данные о членах участковых избирательных комиссий, включая домашние адреса. В помещении дежурят боевики и местные милиционеры.

Всем посетителям исполкома говорят приходить после 12 мая. Деятельность ОИК приостановлена.

Однако в этом же здании без помех работает так называемая "территориальная комиссия по подготовке референдума". Ее председатель, бывший шахтер Игорь Кузьмин говорит, что референдум будет проходить в помещениях, где обычно проходят выборы.

"Власть не мешает, но и не помогает. У нас нет еще ни списков избирателей, ни даже урн для голосования. Трудно, но, надеюсь, все получится", - говорит Кузьмин.

Прокомментировать инцидент в окружной комиссии, он отказался.

В то же время боевики так называемой "Донецкой народной республики" заявляют, что к инциденту не имеют отношения и "ищут вместе с милицией мародеров".

Кроме вышесказанного напомним, что президент РФ Владимир Путин призвал боевиков перенести так называемый "референдум" о независимости в Донецкой и Луганской областях, назначенный сепаратистами на 11 мая.