Замсекретаря СНБО о спецоперации на востоке: власть готова к диалогу, от "войны все устали"

8 мая 2014, 08:51

Сюмар рассказала о ходе АТО.

Боевики на Донбассе

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Виктория Сюмар заявила, что украинская власть и дальше готова вести мирный диалог на востоке страны, чтобы урегулировать ситуацию и избежать новых жертв. По ее мнению, "от войны все устали".

Об этом она заявила в эфире телеканала "Украина", пишет Gazeta.ua.

"От войны все устали: и силовики, и мирные граждане Украины. Поэтому там, где можно урегулировать путем диалога, украинская власть готова это делать", - заверила Сюмар.

По ее словам, показательным в данном контексте является вчерашний визит премьер-министра и всего правительства в Харьков - в регион, находящийся вблизи от места проведения АТО.

Вместе с тем, представитель СНБО заявила, что там, где люди готовы разговаривать только языком оружия, у власти не остается другого выбора.

"Потому что эти агрессоры угрожают безопасности и жизни людей. Мы пытались с ними вести переговоры. Секретарь СНБО (Андрей Парубий - ред.) в Луганске провел неделю в постоянных переговорах с террористами, которые захватили здание управления Службы безопасности Украины", - отметила Сюмар.

"Но там происходит постоянная координация со спецслужбами России. Там присутствует третий игрок, который стоит за спинами террористов. Сегодня он устами президента России заявил, что надо перенести так называемый референдум на Донбассе", - добавила заместитель секретаря СНБО.

Кроме вышесказанного напомним, что вчера, 7 мая, депутаты Донецкого горсовета на внеочередной сессии приняли обращение к нардепам Верховной Рады, в котором потребовали немедленно остановить антитеррористическую операцию и начать переговоры.

Обратим внимание, что ранее власти Украины объявили о начале проведения антитеррористической операции на востоке страны, которую поддержало мировое сообщество, а Россия резко осудила.

Позже, 2 мая, в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.

Больше о спецоперации в Славянске и АТО читайте в спецтеме "Главреда".

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АТО боевики Россия Украина переговоры сепаратист Сюмар
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