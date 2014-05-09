В Константиновке боевики убили священника: пытался их образумить

В городе Константиновка Донецкой области на блокпосту боевики застрелили православного священника.

Об этом сообщил главный редактор издания "ОстроВ" Сергей Гармаш в своем аккаунте в Twitter.

"Жил рядом, вышел их образумить. Не договорились...", - написал он.

Кроме вышесказанного напомним, что в городе террористам удалось захватить горсовет, также они пытались взять под контроль телебашню.

Обратим внимание, что ранее власти Украины объявили о начале проведения антитеррористической операции на востоке страны, которую поддержало мировое сообщество, а Россия резко осудила.

Больше о спецоперации в Славянске и АТО читайте в спецтеме "Главреда".