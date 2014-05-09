В Константиновке боевики убили священника: пытался их образумить

Священник жил рядом с блокпостом террористов.
В городе Константиновка Донецкой области на блокпосту боевики застрелили православного священника.
Об этом сообщил главный редактор издания "ОстроВ" Сергей Гармаш в своем аккаунте в Twitter.
"Жил рядом, вышел их образумить. Не договорились...", - написал он.
Кроме вышесказанного напомним, что в городе террористам удалось захватить горсовет, также они пытались взять под контроль телебашню.
Обратим внимание, что ранее власти Украины объявили о начале проведения антитеррористической операции на востоке страны, которую поддержало мировое сообщество, а Россия резко осудила.
Больше о спецоперации в Славянске и АТО читайте в спецтеме "Главреда".