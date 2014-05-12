Новый "черный список" ЕС: человек Путина, Царев и прокурорша Крыма

Министры иностранных дел Евросоюза расширили "черный санкционный список" за агрессию против Украины, в который вошли российские политики и силовики, а также украинские политики и представители сепаратистов. Всего в новом списке 13 человек и две крымские компании.

Соответствующий документ был обнародован в "Официальном журнале" ЕС, пишет "Интерфакс".

По данным издания, в расширенный список вошли, в частности, замглавы администрации президента РФ Владимира Путина Вячеслав Володин, командующий ВДВ РФ Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы РФ по конституционному законодательству Владимир Плигин.

Также в "черный список" вошли: депутат Верховной Рады Украины Олег Царев, глава крымского управления ФМС Петр Ярош, глава севастопольского управления ФМС Олег Кожура, "народный мэр" Славянска, один из лидеров террористов Вячеслав Пономарев, глава так называемой "народной милиции Горловки" Игорь Безлер, один из лидеров сепаратистов Донецка Игорь Какиджанов, глава так называемого избиркома "Донецкой народной республики" Роман Лягин, глава избиркома "Луганской народной республики" Александр Малыхин, незаконный прокурор Севастополя Игорь Шевченко, незаконная прокурор Крыма Наталия Поклонская.

Также санкции затронули компании Черноморнефтегаз и "Феодосия".

Напомним, европейцы также потребовали от РФ выполнять Женевские соглашения и призвать сепаратистов на востоке Украины сложить оружие. В обратном случае будут введены новые санкции.