Путин не собирается вводить войска в Украину – западные СМИ

Россия и Европа расходятся по вопросу о дипломатическом выходе из украинского кризиса. Однако, по информации западных СМИ, президент РФ Владимир Путин предпочитает решить его дипломатическим путем, а не военным вторжением.

Об этом пишет The Los Angeles Times, сообщает Inopressa.

"Дипломатические усилия по прекращению насилия в Украине зашли в тупик, когда находящийся там с визитом министр иностранных дел Германии предостерег от вмешательства в президентские выборы в стране 25 мая, а его российский коллега заявил о том, что мира не будет, пока временное правительство Украины не согласится вести переговоры с сепаратистами", - пишет издание.

"Однако, та тупиковая ситуация, как представляется, также свидетельствует о том, что российский президент Владимир Путин предпочитает разрешить царящий уже полгода в Украине кризис посредством политического диалога, а не военного вторжения", - подчеркивает автор статьи.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил предупреждение о том, что только диалог между Киевом и теми на востоке страны, кто отвергает его власть, положит конец кризису.

"Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов 13 мая заявил в парламенте, что переговоры о возможной передаче большей автономии регионам должны начаться в среду, но что террористы, захватившие власть при помощи военной силы, не будут принимать в них участие", - передает газета.

Выяснение, кто именно должен принимать участие в переговорах, замедлило работу над "дорожной картой" выхода из кризиса, намеченной представителями ОБСЕ, пишет Уильямс.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил во время остановки в киевском аэропорту "Борисполь", что президентские выборы имеют первостепенное значение для восстановления легитимного управления в Украине.

По его словам, Европа поддерживает усилия Киева по созданию децентрализованного управления с целью удержать разрозненные регионы вместе в составе рыхлой федерации, говорится в публикации.

"Штайнмайер выразил надежду на то, что переговоры позволят "вернуть занятые здания и впоследствии разоружить незаконные группировки", которые угрожают воспрепятствовать проведению президентских выборов в восточных регионах", - сообщает издание. Лидеры сепаратистов и в Донецке, и в Луганске, где проживает примерно 14% из 46-миллионного населения Украины, заявили, что они теперь независимы и не обязаны голосовать на выборах, говорится в статье.

Хотя предварительные переговоры назначены на эту неделю, руководство Украины заявило, что подготовка рассматриваемых изменений к конституции займет месяцы и что этот процесс не ускорят угрозы под дулом пистолета, отмечает Уильямс.

Напомним, ранее президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей заявил, что Россия должна выполнять Женевские договоренности и призвать сепаратистов, действующих на востоке Украины, сложить оружие, иначе Евросоюз введет против нее новые санкции.