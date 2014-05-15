Эксперт о новых учениях России: Путин хочет нагадить Украине террикон навоза

Заявление России о проведении у границ с Украиной новых военных учений "Авиадартс-2014" свидетельствуют о том, что президент РФ Владимир Путин продолжает гадить Киеву.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

"Похоже, если Путин перестанет гадить, то это уже будет не Путин. На выборы президента Украины 25 мая он приготовил украинцам свой террикон навоза", - заметил военный эксперт.

"В частности, Москва сообщила, что с 21 по 25 мая 2014 года в районе гг. Липецк, Воронеж и Рязань будут проводиться учения ВВС РФ "Авиадартс-2014". Бравые "орлы Путина" отработают боевое применение ракетного и прочего вооружений по наземным целям, а также преодоление системы ПВО условного противника", - рассказал Тымчук.

"Эти попытки запугать уже надоели. У Путина настолько маниакальная тяга вселить в кого-то страх, что возникают серьезные подозрения насчет его комплексов. Похоже, они вышли далеко за рамки безобидных психических отклонений", - резюмировал координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что Украины потребовала от России отвести свои войска от нашей границы и не проводить учения "Авиадартс-2014".

Фото: kremlin.ru