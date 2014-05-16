В Славянске были похищены 23 журналиста

В Славянске есть списки журналистов и других людей, которых ищут боевики.
На Востоке Украины были похищены 23 представителя средств массовой информации.
Об этом заявила верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллей, представляя новый отчет ООН, подготовленный в Украине мониторинговой группой из 34 экспертов, пишет Украинская правда.
"Журналисты, блогеры и другие сотрудники средств массовой информации, которые постоянно работают в регионе или посещают его, сталкиваются с возрастающими угрозами и актами запугивания, такими как похищение и незаконное задержание вооруженными группами", - говорится в отчете.
В документе также говорится, что "на контрольно-пропускных пунктах в Славянске есть списки журналистов и других людей, которых ищет вооруженная группа, с фотографиями и личными данными".
Наблюдатели управления ООН по правам человека сообщают, что по состоянию на 6 мая им было известно "о как минимум 23 журналистов, репортеров, фотографов (граждан как зарубежных стран, так и Украины), которые были похищено и незаконно задержано, прежде всего в Славянске".
"Внутри Украины, особенно на востоке, идет борьба за контроль над СМИ, кто и где может транслировать", - говорится в отчете, со ссылками на многочисленные примеры преследований, запугиваний и блокирования вещания на востоке Украины, прежде всего в Крыму, где несколько радио- и телевизионных станций были вынуждены прекратить вещание вообще.
Напомним, 21 апреля в Славянске сепаратисты похитили двух итальянских журналистов - Поля Гого и Коссимо Аттанасио, а также белорусского журналиста газеты "Новы час" Дмитрия Галко.
Накануне сепаратисты похитили и до сих пор удерживают журналистку, активистку, "женской сотни Майдана" Ирму Крат.
Кроме того террористы удерживают похищенного ранее журналиста Сергея Лефтера.