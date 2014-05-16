Путин - крымским татарам: коренным народом полуострова являются греки

Одним из коренных народов Крыма являются греки.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время встречи с представителями общин крымских татар, в ходе которой ветеран национального движения Айдер Мустафаев выступил с предложением законодательно признать крымских татар коренным народом Крыма, пишет РИА Новости.

"Об этом, конечно, можно подумать. Но, решая эту проблему, нельзя порождать другую", — ответил Путин.

Он пояснил, что в Крыму одним из коренных народов, в том числе и репрессированным, являются греки, которые тоже имеют на это право.

"Они были там раньше нас с вами. Поэтому нам нужно самым внимательным образом на все это посмотреть. Если у вас есть какие-то опасения в том, что тот указ, который был мною подписан (о реабилитации крымских татар — ред.), не является абсолютной гарантией того, что там внутри изложено, то можно подумать дополнительно о том, чтобы таких опасений не возникало. Я готов вместе с вами подумать", — заявил президент.

Напомним, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев ранее заявил, что Россия после аннексии Крыма пытается расколоть крымскотатарский народ, используя волжских татар.