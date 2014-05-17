В ООН уверены: Украине нужно разоружить сепаратистов на востоке страны

В диалоге национального единства в Украине должны участвовать мирные протестующие, а незаконные вооруженные группировки должны быть разоружены.

Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович, передает "Радио Свобода".

"Изменения к Конституции и обсуждения их в рамках национального диалога – это правильный путь для деэскалации напряженности. Однако, как мне говорили представители гражданского общества, с которыми я вчера встречался, эти национальные консультации должны быть открытыми для гражданского общества, в частности для мирных представителей востока страны, которые критикуют власть", - сказал он.

Также помощник генсека ООН подчеркнул, что вооружение протестующих и превращение их в военизированные формирования должно быть немедленно прекращено, а эти группы должны быть разоружены.

Напомним, 17 мая в Харькове пройдет второй всеукраинский круглый стол национального единства.

Первый круглый стол состоялся в Киеве в среду, 14 мая. В его ходе, в частности, премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что власти готовы к переговорам на востоке со всеми, кто не стреляет и не убивает мирных граждан.