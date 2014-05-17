Сценарии для Крыма и Донбасса готовила одна команда - "премьер" сепаратистов

"Премьер" так называемой "Донецкой республики" Александр Бородай признался, что проекты создания "народных республик" в Крыму и на Донбассе писала одна команда.

Об этом сообщает "Остров".

"Я не буду скрывать, что я работал в Крыму", - сказал он, добавив, что занимался там работой политтехнолога.

Также Бородай признал, что планы для Донбасса и Крыма создавала, "в общем-то, одна когорта людей".

По его словам, эта команда работала в Крыму, Донецкой и Луганской областях.

"Это был непрерывный, если выразиться языком бизнеса, проект для меня", - сказал он.

Также Бородай признал, что является гражданином России и рассказал, что родился и живет в Москве, там же закончил философский факультет МГУ и много лет занимался политическим и бизнес консалтингом в разных структурах.

В то же время он отказался отвечать на вопрос, чей проект он реализовал в юго-восточной Украине.

"Да я гражданин России, но я являюсь частным лицом", - подчеркнул Бородай, добавив, что много работал в Украине и хорошо знает ее политически ландшафт.

Также он заверил журналистов, что президентские выборы 25 мая на территории ДНР проводиться не будут, а сорвать их сепаратисты планируют мирным путем.

"Многие участки уже закрылись и комиссии не работают. Им (людям – прим. ред.) это просто не интересно. Мы ничего не собираемся с ними (выборами – прим. ред.) делать – их просто не будет", - добавил он.

Напомним, ранее в ЦИК заявили о возростающей опасности проведения президентских выборов в Луганской и Донецкой областях и попросили и.о. президента Александра Турчинова срочно вмешаться и навести порядок.