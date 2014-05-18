Под Краматорском террористы стреляют по силовикам из жилых кварталов - Тымчук

Под Краматорском террористы укрылись в жилых кварталах и обстреливают блокпост украинских силовиков.

Об этом в своем Facebook сообщил координатор "Информационного Сопротивления", военный эксперт Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", начиная с 5.00 утра, пророссийские террористы с небольшими паузами ведут постоянный обстрел блокпоста украинских силовиков под Краматорском", - написал он.

"Обстрел ведется из минометов. Позиции террористов, с которых ведется обстрел, находятся в жилых кварталах города", - добавил Тымчук.

Напомним, в Минобороны рассказали, как этой ночью в рамках АТО украинские силовики сорвали планы террористов.

В то же время, в ночь на субботу под Славянском были убиты не менее 100 боевиков.