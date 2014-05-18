Кандидат в президенты от УНП снялся с выборов в пользу Порошенко

В субботу, 17 мая, в Полтаве кандидат в президенты от УНП Александр Клименко снял свою кандидатуру с выборов в пользу Петра Порошенко.

Об этом он заявил на конференции облорганизации УНП, сообщает УНИАН.

Пресс-секретарь нардепа и руководителя избирательного штаба Порошенко в Полтавской области Елена Задорожная на своей странице в Facebook написала: "Делегаты конференции обратились в руководящие органы УНП, к ее председателю Александру Клименко, а также к другим кандидатам в президенты с призывом отказаться от борьбы за эту должность и поддержать Порошенко как единого представителя национально-демократических сил, который имеет широкую поддержку граждан и может выиграть выборы уже в первом туре".

"Сегодня Украина переживает самое тяжелое время в своей новейшей истории, когда существует реальная угроза потери не только территорий, но и государственности. В восточных областях льется кровь, вооруженные бандиты терроризируют население, разрушают бизнес, огромные убытки несет экономика, страну наводнили диверсанты северного соседа", - цитирует Задорожная заявление полтавской УНП.

Ранее ЦИК сняла с президентских выборов Наталию Королевскую и Олега Царева по их личным заявлениям. Позже об отказе от участия в выборах заявили Зорян Шкиряк и Петр Симоненко, однако их фамилии останутся в избирательном бюллетене, поскольку ЦИК могла отменить их регистрацию не позже, чем за 23 дня до дня выборов, то есть не позже 2 мая.

Ранее "Главред" сообщал, что 54,7% избирателей, которые придут на выборы и уже определились с кандидатом, проголосовали бы за Порошенко.