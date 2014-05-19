Следующий круглый стол национального единства состоится в Донецке

Третье заседание Всеукраинского круглого стола национального единства состоится в среду, 21 мая, в Донецке.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации, передает УНИАН.

В связи с заседание, председатель ОГА Сергей Тарута выступил с заявлением, в котором попросил широкого участия общественников и политиков разного ранга в этом круглом столе.

"21 мая в Донецке состоится круглый стол национального единства под патронатом экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучмы. Национальный круглый стол - это платформа для прямого диалога уполномоченных деятелей международного сообщества и украинских властей всех уровней с представителями организаций, вовлеченных в конфликт", - заявил губернатор.

По его словам, мероприятие пройдет при консультативной поддержке ОБСЕ.

"Обращаюсь ко всем представителям общественных и политических организаций Востока Украины, к представителям власти, а также к участникам Женевского процесса с просьбой принять участие в круглом столе. Ваше участие станет важным сигналом поддержки украинскому народу, стремящемуся к скорейшему разрешению кризиса и достижению мира", - подчеркнул Тарута.

Кроме вышесказанного напомним, что первый Всеукраинский круглый стол национального единства состоялся в Киеве 14 мая, а второй прошел 17 мая в Харькове.