Аваков доволен заявлением Ахметова против сепаратистов

Министр внутренних дел Арсен Аваков положительно отозвался о заявлении бизнесмена Рината Ахметова, который резко выступил против сепаратистов и террористов из так называемой "Донецкой народной республики".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ринат Ахметов – наконец-то энергия," -написал он.

"Поверил. Надеюсь, и Донбасс поверит. Сила и энергия людей сметет террористическую погань лучше любой АТО. Было б желание – настоящее, не картонное. И разногласия проясним, и автоматы отложим пылиться", - отметил Аваков.

Он также добавил, что еще ничего не потеряно.

Напомним, 19 мая Ахметов призвал рабочих своих предприятий выйти на предупредительную забастовку против сепаратизма и подчеркнул, что действия вооруженных боевиков "ДНР" являются "борьбой против Донбасса"