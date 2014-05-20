Аваков доволен заявлением Ахметова против сепаратистов

Глава МВД считает, что сила людей сметет террористов лучше любой АТО.
Министр внутренних дел Арсен Аваков положительно отозвался о заявлении бизнесмена Рината Ахметова, который резко выступил против сепаратистов и террористов из так называемой "Донецкой народной республики".
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Ринат Ахметов – наконец-то энергия," -написал он.
"Поверил. Надеюсь, и Донбасс поверит. Сила и энергия людей сметет террористическую погань лучше любой АТО. Было б желание – настоящее, не картонное. И разногласия проясним, и автоматы отложим пылиться", - отметил Аваков.
Он также добавил, что еще ничего не потеряно.
Напомним, 19 мая Ахметов призвал рабочих своих предприятий выйти на предупредительную забастовку против сепаратизма и подчеркнул, что действия вооруженных боевиков "ДНР" являются "борьбой против Донбасса"