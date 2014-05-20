Медведев выступил против борьбы с террористами в Украине и рассказал о "миротворцах"

Принадлежность миротворческих сил в случае, если будет принято решение отправить их на восток Украины, не имеет значения, важна будет способность "миротворцев" разделить противоборствующие стороны.

Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью агентству Bloomberg, пишет РИА Новости.

При этом глава российского правительства снова выступил против борьбы с террористами, повторив тезис российской пропаганды о том, что украинские власти якобы ведут борьбу не против экстремистов, а "со своим народом".

"Вопрос ведь не в том, откуда миротворцы, а вопрос в том, чтобы было эффективное разделение противоборствующих сторон, чтобы прекратить ситуацию, когда армия используется против собственного населения", — заявил Медведев, отвечая на вопрос, готов ли он представить российских "миротворцев" Украине.

"О чем говорят власти в Киеве, или фактические власти, скажем так? Они говорят о том, что мы боремся с террористами. Но фактически они борются со своим населением, которое живет на востоке Украины. Поэтому вопрос не в том, какие силы используются и даже не в их мандате, этих миротворческих сил, а в том, чтобы они реально влияли на ситуацию", — добавил премьер РФ.

При этом прямого ответа на вопрос о направлении так называемых "миротворцев" в Украину он не дал.

Напомним, ранее и.о. министра обороны Михаил Коваль заявил, что Россия не получала никаких миротворческих мандатов, поэтому в случае, если войска РФ пересекут наши границы, как "миротворцы", Украина будет действовать против них, как против агрессора.