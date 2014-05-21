В России рассказали, когда уберут войска от границ Украины

Российские войска, расположенные у границ Украины, вернутся на места постоянной дислокации к 1 июня.

Об этом заявили в Минобороны РФ, передает "Интерфакс-Украина".

"Все воинские части и подразделения, выполнявшие комплекс плановых мероприятий боевой учебы на удаленных полигонах, к началу летнего учебного периода вернутся в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении Минобороны России.

Также в российском ведомстве заявили, что "в течение суток подразделения провели демонтаж полевых лагерей и учебно-материальной базы, завершили погрузку имущества, подготовку техники к совершению маршей и совершают выдвижение на железнодорожные станции погрузки и аэродромы".

Напомним, ранее координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявлял, что общее количество российских войск в 200-километровой зоне от восточных границ Украины составляет 18 тысяч человек.